سجلت جمهورية الكونغو الديموقراطية إصابة بفايروس إيبولا بعد خمسة أشهر من الإعلان الرسمي عن انتهاء الموجة الثانية عشرة من الوباء في البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الكونغولية: «هذا الظهور الجديد للفايروس حدث في المنطقة الصحية في بيني» في شمال كيفو.



وأضافت «تعود الحالة إلى طفل يبلغ ثلاث سنوات نُقل إلى المستشفى وتوفي في 6 أكتوبر. وأرسلت عينة مأخوذة من جثته لتحليلها إلى غوما عاصمة الإقليم وتبين أنه مصاب بفيروس إيبولا.

وأكدت الوزارة أن الفرق تعمل جاهدة على الأرض، لـ«تحديد ومتابعة قرابة 100 مخالط حتى الآن وتطهير المرافق الصحية». وخلص البيان إلى أنه «بفضل الخبرة المكتسبة من إدارة الموجات السابقة لفايروس إيبولا، نحن واثقون بأن فرق الاستجابة ستكون قادرة على السيطرة على هذا التفشي في أقرب وقت ممكن».