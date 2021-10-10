حذر أخصائيو الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى جامعة ليستر في بريطانيا من أن وقف العطاس عن طريق سد الأنف والفم يعدُّ مناورة خطيرة يجب تجنبها، وقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات عديدة، مثل احتباس الهواء في الصدر بين كلتا الرئتين، وثقب طبلة الأذن، وحتى تمزق الأوعية الدموية الدماغية، وهي عبارة عن أوعية دموية متضخمة في الدماغ.وأبلغ الأطباء عن أن حالات احتباس الهواء المضغوط في الحجاب الحاجز تؤدي إلى انهيار الرئتين، ودخول المريض إلى المستشفى وقد تسبب الوفاة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.