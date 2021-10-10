كشف استطلاع أجرته عيادة كراون الشهيرة في مانشستر، أن 8 نساء من كل 10 تخلصن على الفور من أول شعر رمادي لهن، وأن ثلاثة أرباع النساء يصبغ شعرهن، بينما يفعل أقل من خُمس الرجال الشيء نفسه، وقالت الدراسة إن الشعر الرمادي يزيد عمر النساء بمعدل أكبر من الرجال، ويبدين أكبر بست سنوات عن عمرهن الحقيقي.وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، لا يوجد سبب وراثي يجعل الرجال يبدأون في التحول إلى اللون الرمادي قبل النساء، ويُعتقد أنهم يسجلون ظهور الشيب في وقت أبكر من لمجرد أن عددًا أكبر من النساء يصبغن شعرهن بانتظام، وبالتالي قد يكن أبطأ في اكتشافه.