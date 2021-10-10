انتقمت امرأة من خطيبها السابق بسبب تركه لها بطريقة جنونية، بعدما استأجرت سيارته بمساعدة صديقها واستخدمتها لإيقاعه بمشاكل مع القانون، وقالت وسائل الإعلام الصينية إن شابة من شاوشينغ بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين استخدمت السيارة لتجاوز 49 إشارة حمراء في يومين بقصد صريح لإيقاع خطيبها في مشاكل مع الشرطة. وبعد أن تواصلت الشرطة مع تشين بشأن المخالفات المرورية، أخبرهم أنه استأجر السيارة لصالح صديقة له للانتقام من خطيبها السابق باستخدام سيارته لتجاوز عشرات الإشارات الحمراء وكسر قواعد المرور الأخرى بحسب موقع أوديتي سنترال.