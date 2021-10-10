توظيف غير أكفاء بمزايا تفوقهماستغلال تفانيهم وإرهاقهم بأعباء المهملينعدم وفاء المديرين بوعودهممنعهم من ممارسة المهام التي يعشقونهايرى الدكتور ترافيس برادبيري، في كتابه الذكاء العاطفي، أسباباً عدة تدفع الموظفين الأكفاء للاستقالة، كلها مرتبطة بأسلوب تعامل رب العمل والمدير، أشهرها استنزافهم وإرهاقهم أكثر من المهملين، إلى حدٍّ يشعرون فيه بأنهم يعاقبون على عملهم الجيد، فيما لا ينتبه مديروهم لذلك، علاوةً على عدم وفاء المديرين بالوعود ما يترك صدى سلبياً لدى موظفيهم ويفقد مصداقيته أمامهم. فإذا لم يفِ المدير بوعده لماذا يلتزم الموظف بذلك، إضافة لتوظيف أشخاص غير مناسبين وأكفاء، ما يؤدي ذلك إلى خلق أجواء سلبية محبطة.عدم تقدير جهدهم مادياً ومعنوياً