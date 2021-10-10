توظيف غير أكفاء بمزايا تفوقهم
استغلال تفانيهم وإرهاقهم بأعباء المهملين
عدم وفاء المديرين بوعودهم
منعهم من ممارسة المهام التي يعشقونها
يرى الدكتور ترافيس برادبيري، في كتابه الذكاء العاطفي، أسباباً عدة تدفع الموظفين الأكفاء للاستقالة، كلها مرتبطة بأسلوب تعامل رب العمل والمدير، أشهرها استنزافهم وإرهاقهم أكثر من المهملين، إلى حدٍّ يشعرون فيه بأنهم يعاقبون على عملهم الجيد، فيما لا ينتبه مديروهم لذلك، علاوةً على عدم وفاء المديرين بالوعود ما يترك صدى سلبياً لدى موظفيهم ويفقد مصداقيته أمامهم. فإذا لم يفِ المدير بوعده لماذا يلتزم الموظف بذلك، إضافة لتوظيف أشخاص غير مناسبين وأكفاء، ما يؤدي ذلك إلى خلق أجواء سلبية محبطة.
عدم تقدير جهدهم مادياً ومعنوياً
استغلال تفانيهم وإرهاقهم بأعباء المهملين
عدم وفاء المديرين بوعودهم
منعهم من ممارسة المهام التي يعشقونها
يرى الدكتور ترافيس برادبيري، في كتابه الذكاء العاطفي، أسباباً عدة تدفع الموظفين الأكفاء للاستقالة، كلها مرتبطة بأسلوب تعامل رب العمل والمدير، أشهرها استنزافهم وإرهاقهم أكثر من المهملين، إلى حدٍّ يشعرون فيه بأنهم يعاقبون على عملهم الجيد، فيما لا ينتبه مديروهم لذلك، علاوةً على عدم وفاء المديرين بالوعود ما يترك صدى سلبياً لدى موظفيهم ويفقد مصداقيته أمامهم. فإذا لم يفِ المدير بوعده لماذا يلتزم الموظف بذلك، إضافة لتوظيف أشخاص غير مناسبين وأكفاء، ما يؤدي ذلك إلى خلق أجواء سلبية محبطة.
عدم تقدير جهدهم مادياً ومعنوياً