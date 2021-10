يواكب الإنتاج الدرامي الجديد في مجموعة MBC، التحول المُدهش في الدراما السعودية الذي يشهد نمواً نوعياً ونهجاً مُختلفاً، يتماهى مع التوجه الثقافي العام بتبني صناعة الإبداع وصقله على نحو يمكنه من المنافسة والتأثير، بصفته قوة ناعمة ومؤثرة في التطوير الاجتماعي والإنساني.وفيما كان معتاداً أن يتوكأ المنتجون والقنوات على وهج الأسماء الكبيرة من النجوم، ومنحهم الحيز الأكبر والطاغي من الظهور في الأعمال التي ينتجونها، تبنت منصة شاهد نهجاً خاصاً ومختلفاً، بإحداث ثورة فنية شبابية جريئة بالرهان على عشرة مواهب واعدة وشابة تتلمس الخطوات الأولى في مشوارها الفني، من خلال مسلسل الجدار الرابع الذي بدأ عرضه الآن، في مغامرة محسوبة بدا واضحا معها أن فريق «شاهد» استشعر حاجة السوق السعودي إلى مثل هذا التحول لمقاومة ندرة الفرص وتعثر المواهب ونضوب النجوم الجدد.وجد العمل رواجا كبيرا لدى الشباب منذ بدء العرض، ما يُنبئ بنجاح الخطوة، ويعيد إلى الأذهان الإنتاجات التي قُدمت بشباب يخوضون التجربة لأول مرة، كالمسلسل الأمريكي الشهير How to get away with murder الذي أدت بطولته فيولا ديفيس كأستاذة قانون في جامعة فيلاديلفيا والتي تتورط في جريمة قتل مع خمسة من طلابها ونجح العمل نجاحا منقطع النظير وحقق عدة جوائز، وقد نجحت شاهد في استقطاب هؤلاء الشباب.تقوم الممثلة نغم المالكي بشخصية عهد الفتاة العصرية، أما عبدالله الحمادي فيشارك بشخصية خالد (19 سنة)، فيما تؤدي شخصية مي النجمة الواعدة نورا العوض، ويشارك صلاح الزبيدي في دور حكيم الذي يعيش في الرياض ثم ينتقل إلى جدة للالتحاق بالفرقة المسرحية، أما شخصية زين فكانت من نصيب عبدالله الحسن، وتقوم نورة مصطفى بأداء شخصية دانة، وعبدالله بدور محسن منصور، وجيهان الحربي بدور مشاعل.المسلسل من تأليف وائل حمدي، ومحمد هشام عبية، وإخراج محمد سلامة، وقد استغرق تحضيره أكثر من 12 شهراً.