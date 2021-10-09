أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اكتشاف كميات أكبر من المتوقع من الأوكسجين في كوكب المريخ، وذلك وفقا لما رصده مسبار الأمل الإماراتي.

وغرد الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه في «تويتر» اليوم (السبت) مشاركا صورة التقطها مسبار الأمل لفصل الربيع في الجزء الشمالي من كوكب المريخ، إذ قال: «بدأت الإمارات اليوم مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية حيث اكتشفت كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين في الكوكب».

ويعد «مسبار الأمل» أول مسبار عربي وإسلامي يتم إطلاقه إلى كوكب المريخ، لتكون الإمارات بذلك واحدة من بين تسع دول فقط تطمح لاستكشاف هذا الكوكب، إذ انطلق المسبار في مهمته بتاريخ 20 يوليو 2020.