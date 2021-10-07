أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية تلقيها، اليوم (الخميس)، اتصالا ينوه إلى احتمالية وجود تهديد أمني على إحدى رحلات الشركة، ومن منطلق سياسة الشركة التي تنص على اتخاذ الإجراءات كافة حفاظا على سلامة ركابها وطاقم طائراتها تم التعامل مع الاتصال بجدية كما هو معتاد والتحري من مصداقية المعلومات، حيث اتضح عدم صحة المعلومات.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي، انه على الرغم من ذلك وتأكيدا على سلامة الجميع، فقد تواصلت «طيران الجزيرة» مع السلطات المحلية في الكويت وعبر الدول التي تسير إليها رحلاتها، وتم تزويدها بمعلومات جميع الرحلات لإجراء تحر وفحص على طائراتها كإجراء احترازي إضافي.

وقالت ان فريق الأمن يواصل مراقبة الوضع عن كثب، وتعتذر الشركة عن أي تأخير قد يتعرض له الركاب بسبب إجراءات الأمن والسلامة.