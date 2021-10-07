توصل علماء بريطانيون إلى أن تورم الأصابع، خصوصا أصابع القدمين، علامة على الإصابة بكوفيد-19. ووفق «إندبندنت» البريطانية (الأربعاء)، حدد باحثو الجمعية البريطانية للأمراض الجلدية أجزاء الجهاز المناعي المسؤولة عن حدوث التورم، ما يساعد في تخفيف الأعراض التي تصيب أي مرحلة عمرية، غير أنها أكثر شيوعا بين المراهقين والأطفال. إذ تتباين عوارض الألم بين المصابين، ويمكن أن تتطور إلى طفح جلدي مؤلم ومثير للحكة أو بثور وتورم عند اللمس. وتقول قائد الفريق استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة فيرونيك باتاي: «شوهد أصبع قدم كوفيد خلال المرحلة المبكرة من الوباء، وكان أقل شيوعا في موجة دلتا الحالية، إلا أنه نادراً بين متلقي اللقاح».