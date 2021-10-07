وسط..لمعة ضوء حين «السديم»ونظرة أرق من الحلميزرع «الكتاب» بهجة الإنسانليحتمي من الأنين بالمعرفةومع..زمن التقنية وزمان «الكتاب»قرطاس له نكهة قراءةبفكر يمخر عباب السطوربين الضلوع ونطق العيونوفي..حضرة النور وارتواء الحروفتكتمل الحياة بشهقة حنينوضياء الكلمات وبهاء اليقينكل وقت وكل حين..***معارض الكتابقاعات تفترش الفضاء الفسيحلتذكِّر بزمن المعرفةوساحات تُطهّر ليل الدرايةمن رجس الأردانإذا ضاقت الأرض بجهَّالها..***بين..قارئ عانق أوكسجين القراءةوآخر حاول اليباس احتواءهصناعة ثقافة بألف معلومةوإنعاش فكر كإشراقة ملاكومن..ذاكرة الدراية وذكرى الفطنةيأتي قارئ لم يبتعدعن أُنس الحياة ومعرفتهاولكل ما سال نهرأما..اللحظة البديعة لكتاب بهيوطهارة الروح لذات قارئةفنجاة من بؤس الحماقةلنفس يغمرها النور المؤجل..***عند..قارئ يحتمي برذاذ الكتاببأقصى مطالعة وأعلى تصفحتلتقي القراءة أول العمروفي آخره بهجة علموعند..أشجار النباهة وأغصان النجابةيبقى الكتاب وتبقى القراءةحتى لو حاولوا اقتلاعهمافيبوحان بالندى وطول المدىوعند..ساعة المعرفة الوضاءة المضيئةاستفاقة من قحط النضاجةللاحتفاء بالمعرفة شُعُباً وودياناًوغسل جهلنا وما بنا..***ذلك هو..الكتاب المتسامي بمطالعة النوروالفضاء الرحيب حتى الشغافمئذنة تبوح وروح تشفلهذا وذاك.. أنت تقرأ.