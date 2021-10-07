وسط..
لمعة ضوء حين «السديم»
ونظرة أرق من الحلم
يزرع «الكتاب» بهجة الإنسان
ليحتمي من الأنين بالمعرفة
ومع..
زمن التقنية وزمان «الكتاب»
قرطاس له نكهة قراءة
بفكر يمخر عباب السطور
بين الضلوع ونطق العيون
وفي..
حضرة النور وارتواء الحروف
تكتمل الحياة بشهقة حنين
وضياء الكلمات وبهاء اليقين
كل وقت وكل حين..
***
معارض الكتاب
قاعات تفترش الفضاء الفسيح
لتذكِّر بزمن المعرفة
وساحات تُطهّر ليل الدراية
من رجس الأردان
إذا ضاقت الأرض بجهَّالها..
***
بين..
قارئ عانق أوكسجين القراءة
وآخر حاول اليباس احتواءه
صناعة ثقافة بألف معلومة
وإنعاش فكر كإشراقة ملاك
ومن..
ذاكرة الدراية وذكرى الفطنة
يأتي قارئ لم يبتعد
عن أُنس الحياة ومعرفتها
ولكل ما سال نهر
أما..
اللحظة البديعة لكتاب بهي
وطهارة الروح لذات قارئة
فنجاة من بؤس الحماقة
لنفس يغمرها النور المؤجل..
***
عند..
قارئ يحتمي برذاذ الكتاب
بأقصى مطالعة وأعلى تصفح
تلتقي القراءة أول العمر
وفي آخره بهجة علم
وعند..
أشجار النباهة وأغصان النجابة
يبقى الكتاب وتبقى القراءة
حتى لو حاولوا اقتلاعهما
فيبوحان بالندى وطول المدى
وعند..
ساعة المعرفة الوضاءة المضيئة
استفاقة من قحط النضاجة
للاحتفاء بالمعرفة شُعُباً وودياناً
وغسل جهلنا وما بنا..
***
ذلك هو..
الكتاب المتسامي بمطالعة النور
والفضاء الرحيب حتى الشغاف
مئذنة تبوح وروح تشف
لهذا وذاك.. أنت تقرأ.
لمعة ضوء حين «السديم»
ونظرة أرق من الحلم
يزرع «الكتاب» بهجة الإنسان
ليحتمي من الأنين بالمعرفة
ومع..
زمن التقنية وزمان «الكتاب»
قرطاس له نكهة قراءة
بفكر يمخر عباب السطور
بين الضلوع ونطق العيون
وفي..
حضرة النور وارتواء الحروف
تكتمل الحياة بشهقة حنين
وضياء الكلمات وبهاء اليقين
كل وقت وكل حين..
***
معارض الكتاب
قاعات تفترش الفضاء الفسيح
لتذكِّر بزمن المعرفة
وساحات تُطهّر ليل الدراية
من رجس الأردان
إذا ضاقت الأرض بجهَّالها..
***
بين..
قارئ عانق أوكسجين القراءة
وآخر حاول اليباس احتواءه
صناعة ثقافة بألف معلومة
وإنعاش فكر كإشراقة ملاك
ومن..
ذاكرة الدراية وذكرى الفطنة
يأتي قارئ لم يبتعد
عن أُنس الحياة ومعرفتها
ولكل ما سال نهر
أما..
اللحظة البديعة لكتاب بهي
وطهارة الروح لذات قارئة
فنجاة من بؤس الحماقة
لنفس يغمرها النور المؤجل..
***
عند..
قارئ يحتمي برذاذ الكتاب
بأقصى مطالعة وأعلى تصفح
تلتقي القراءة أول العمر
وفي آخره بهجة علم
وعند..
أشجار النباهة وأغصان النجابة
يبقى الكتاب وتبقى القراءة
حتى لو حاولوا اقتلاعهما
فيبوحان بالندى وطول المدى
وعند..
ساعة المعرفة الوضاءة المضيئة
استفاقة من قحط النضاجة
للاحتفاء بالمعرفة شُعُباً وودياناً
وغسل جهلنا وما بنا..
***
ذلك هو..
الكتاب المتسامي بمطالعة النور
والفضاء الرحيب حتى الشغاف
مئذنة تبوح وروح تشف
لهذا وذاك.. أنت تقرأ.