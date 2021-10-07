اكتشاف المياه البيضاء مبكرا، يحمي العينين من مضاعفات خطيرة قد تنتهي بفقدان البصر. هذا ما أكده أستاذ طب وجراحة العيون في القصر العيني الدكتور حازم ياسين في ندوة تلفزيونية (الأربعاء)، ونصح بملاحظة الأعراض المبكرة للمياه البيضاء، وهي: ضبابية الرؤية نتيجة إعتام عدسة العين، فيما يزداد المظهر الغائم أمام العين بمرور الوقت، إضافة لصعوبة الرؤية في الظلام، ما يؤثر على قيادة السيارة ليلاً، والحساسية الزائدة تجاه الضوء والوهج، ورؤية الهالات والظلال الصفراء ما يعيق ممارسة المهام اليومية المعتادة، وسرعة الحاجة لتغيير النظارة نتيجة تدهور النظر، والرؤية المزدوجة ما يسبب الدوخة والدوار، وصعوبة قراءة الكلمات الصغيرة ما يحتاج للتحديق الشديد.