سمحت وزارة الخارجية البريطانية لمواطنيها بالسفر إلى 32 وجهة، بما في ذلك بنغلاديش وفيجي وغامبيا وماليزيا. مع مراعاة وجوب حصول الأشخاص الذين يزورون هذه المواقع على التأمين الصحي للسفر ما لم تكن هذه الوجهات مدرجة في القائمة الحمراء للحكومة، لكن وزارة الخارجية لا تزال تحذر من السفر غير الضروري إليها بسبب وباء كوفيد.

ووفقا لوكالة (بي بي سي) البريطانية فإن التغيير الأخير في السياسة جاء بعد «تحسن الصحة العامة في العديد من البلدان» و«انخفاض المخاطر على المواطنين البريطانيين» نتيجة طرح اللقاح.

ومن المتوقع أيضا أن تعلن الحكومة يوم الخميس القادم تغييرات على القائمة الحمراء. وهناك حاليًا 54 وجهة في القائمة، بما في ذلك المكسيك وكوبا وكل البر الرئيسي لأمريكا الجنوبية وجنوب وشرق أفريقيا.

كما يمكن أيضًا زيادة قائمة التطعيمات الواردة، بما فيها قائمة البلدان التي يمكن فيها تطعيم شخص ما وتعترف المملكة المتحدة بهذه الحالة.