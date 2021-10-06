نجح فريق الأشعة التداخلية بمدينة الملك سعود الطبية من إنقاذ طفل (7 سنوات) ارتفع ضغط الدم الشرياني عبر علاجه بالأشعة التداخلية في حالة هي الأولى من نوعها بالمدينة. وكشف رئيس القسم الدكتور عزت باصهي أن خللا في التنسج العضلي الليفي أدى إلى تضييق الشرايين المغذية للكلى وقصور التروية الدموية لأنسجتها، وهي حالة نادرة من مسببات ارتفاع ضغط الدم، فيما تمكن الفريق من التدخل لتوسيع الشريان المغذي للكلية اليمنى عبر القسطرة والبالون الطبي، ما نتج عنه انخفاض مباشر في ضغط الدم، ووقف جميع الأدوية الخافضة للضغط. وغادر الطفل المدينة بعد 48 ساعة من الإجراء على أن تتم متابعته بشكل منتظم.