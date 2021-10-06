في بطولة مزدوجة، بدأ الفنان السعودي سلطان الشمري تصوير فيلم «القاهرة-مكة»، مع الفنانة المصرية منى زكي، قبل أيام، في أول إنتاج سعودي-مصري، فيما تتنقل كاميرات التصوير بين مكة المكرمة والقاهرة لالتقاط المشاهد على الطبيعة، لاسيما أن أحداث الفيلم تدور حول رحلة التطهر من ذنوب الدنيا أثناء التخطيط لأداء فريضة الحج. ويبدأ الفيلم الذي كتبه محمد رجاء ويخرجه هاني خليفة، قبل أيام من سفر امرأة ذات ماضٍ، سعيا للتوبة، لكنها تجبر على التواصل مع عالمها القديم لجمع المال اللازم لرحلتها. يشارك في العمل عدد من الفنانين السعوديين الصاعدين ممن حققوا نجاحا على الصعيد المحلي، إضافة لكل من محمد ممدوح وشيرين رضا وخالد الصاوي.