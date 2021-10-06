العيش لفترات طويلة في وحدة مزمنةعدم الحصول على قسط كاف من النومالإجهاد المستمر مصحوبا بالقلق والتوترتجاهل علاج ومراقبة ضغط الدم المرتفعرغم مساوئ المشروبات الغازية بما تحويه من محسنات وسكر وغيرهما، ما يؤدي لأمراض القلب والسكري والسمنة، حذر أطباء جمعية القلب الأمريكية وفق RT (الثلاثاء)، من 5 عادات أسوأ من تناول مشروب غازي يومياً، وهي عدم الحصول على قسط كاف من النوم ما يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والخرف، ويعد نمط الحياة المستقر أحد عوامل الخطورة على القلب والأوعية الدموية، ويزيد الإجهاد المستمر خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما يسرع شيخوخة الخلايا على المستوى الخلوي، فيما تشبه مخاطر الوحدة المزمنة تدخين 15 سيجارة يومياً، إذ تحفز الخرف والسرطانات، كما يزيد تجاهل علاج ومراقبة ضغط الدم المرتفع السكتات الدماغية والنوبات القلبية.الاعتماد الكلي على نمط الحياة المستقر