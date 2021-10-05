في إطار جهود الإدارة العامة للمرور لحماية المشاة من الحوادث المرورية، حذرت الإدارة من مخالفات عبور المشاة التي تتوجب تطبيق العقوبة النظامية على المخالفين. وشددت على أن عبور المشاة للطرق السريعة يعد مخالفة وفقاً لجدول المخالفات رقم 5 باللائحة التنفيذية، إذ يُعاقب مرتكبها بغرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال. كما حذرت من ارتكاب 3 مخالفات تتوجب الغرامة، وهي: عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم، وعدم التقيد بإشارات المرور الضوئية، وتجاهل إعطاء الأولوية للمسارات المخصصة أثناء عبور الطريق، موضحة أن هذه المخالفات توجب تغريم فاعلها بما يتراوح بين 100 إلى 150 ريالاً.