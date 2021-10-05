في حدث غير مسبوق، أقلعت مركبة الفضاء «سويوز» من المطار الفضائي «بايكانور» بكازاخستان، صباح (الثلاثاء)، وعلى متنها المخرج الروسي كليم شيبينكو، ومواطنته الممثلة يوليا بيريسيلد، لتصوير أول فيلم روائي في الفضاء الخارجي، فيما يرافقهما رائد الفضاء أنطون شاكبليروف التابع لمؤسسة «روس كوسموس». ويحمل الفيلم المنتظر عنوان «التحدي»، ويتناول قصة طبيبة تطير إلى مدار الأرض لإنقاذ رائد فضاء. وسيتعين على الطاقم البقاء في المحطة الفضائية لمدة 12 يوماً، لتصوير نحو 35-40 دقيقة من الفيلم على متن المحطة، ومن ثم يعودان على متن مركبة فضائية أخرى مع رائدها أوليغ نوفيتسكي المتواجد في المحطة الدولية منذ أبريل الماضي استعداداً للمهمة السينمائية.