كشف استشاري ورئيس قسم طب وجراحة العيون بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور ناصر المطيري (الثلاثاء) أن بإمكان المصاب بـ«عمى الألوان» التعايش مع الحالة كونها غير مؤلمة، كما يمكنه تجنب آثارها على مهامه الحياتية بحفظ ترتيب الألوان الضرورية كإشارة المرور، ووضع ملصقات على الملابس تحدد لونها وترتيبها باستخدام مصابيح ضوء النهار لزيادة سطوع الألوان، والاعتماد على الحواس الأخرى عند الطبخ واختيار الفواكه الطازجة، واستعمال التطبيقات للمساعدة في تمييز الألوان. ويؤكد المطيري أن عمى الألوان يؤدي لصعوبة رؤيتها بشكل صحيح نتيجة خلل أو فقدان مخاريط شبكية العين، ما يعطل إرسال المعلومات الصحيحة للدماغ وبالتالي عدم تمييز الألوان خصوصا «الأحمر والأزرق والأصفر».