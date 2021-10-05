خسر مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ 6 مليارات دولار في 6 ساعات، ما يعني خسارته مليارا كل ساعة، إثر تعطل المنصة ليل (الإثنين)، لتتقلص ثروته إلى 121.6 مليار وتراجعه للمركز الخامس في مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، وفق موقع «فوربس» (الثلاثاء). وأرجع مهندسو «فيسبوك» العطل إلى تعديلات خاطئة بالإعدادات أحدثت خللا في أجهزة التوجيه (الروتر) الرئيسية المسؤولة عن تنسيق الحركة بين مراكز البيانات، ما حرم 3.5 مليار مستخدم من دخول فيسبوك وإنستغرام وواتساب. وتزامن العطل مع ظهور الموظفة السابقة في المنصة فرنسيس هوغين على قناة أمريكية لكشف هويتها بعد تسريبها وثائق تؤكد أن «فيسبوك» يعلم أن محتواه يغذي الكراهية ويضر بصحة الأطفال العقلية.