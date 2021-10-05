ضمن الحراك الثقافي والفني تزامناً مع معرض الكتاب المقام في الرياض، تنطلق (الثلاثاء) ندوة لأشعار الأمير الراحل عبدالله الفيصل، تستضيفها جامعة الأميرة نورة، تنظمها وزارة الثقافة وتنفذها «بنش مارك»، ويقدمها حفيده الشاعر الأمير سعود محمد العبدالله الفيصل، وحورية العتيبي، والكابتن أحمد عيد، فيما تختتم بأربع أغنيات كتبها الأمير الراحل، «ثورة الشك، ومن أجل عينيك» لأم كلثوم، و«سمراء، ويا مالكا قلبي» لعبدالحليم حافظ، ويؤدي الوصلتان الغنائيتان كل من مغنيي الأوبرا المصرية محمد متولي ومي فاروق. كما تقام (الأربعاء) أمسية خاصة بحضور فنانين وإعلاميين عراقيين، يتقدمهم المغني سعدون جابر، وعازف العود الشهير نصير شمة. وأخيرا يشهد الحفل الختامي (الأحد) حفلة موسيقية تحييها فرقة العالمي هانز زيمر.