يحارب الإحساس بالألم ويحسن المزاجيخفف التوتر ويقضي على الإرهاقيخفض ضغط الدم ويضبط نبض القلبيزيد الثقة بالنفس ويرفع جودة الإنتاجيفضل الكثيرون رسائل البريد الإلكرتوني للتحدث والضحك مع زملاء العمل المجاورين، رغم أن خبير علم النفس الأمريكي روبرت بروفين الأستاذ بجامعة ميريلاند يؤكد أن الضحك العلامة الأبرز للتواصل الاجتماعي بين البشر. ووفق «نيويورك تايمز» (الإثنين) نصح بروفين بالحرص على الضحك بصوت مسموع لما له من آثار إيجابية على محيط العمل، ناهيك عن آثاره الصحية المتمثلة في تخفيف التوتر والتخلص من الإرهاق، وتقوية الجهاز المناعي كونه يطلق الدوبامين والسيروتونين (هرمونات السعادة)، إضافة إلى تخفيض ضغط الدم المرتفع، وتقليل معدل ضربات القلب أثناء الإجهاد، وتخفيف الآلام عبر إفراز مادة الإندروفين محسنة الحالة المزاجية، وأخيرا يزيد الضحك الثقة بالنفس ما يؤدي لجودة الإنتاج.يقوي المناعة عبر هرمونات السعادة