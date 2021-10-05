وسط..«النقا» القريبة للحرم المكيالحارة التي غناها الفنانونالغائب ضجيجها وبائعها «فرَّقنا»وُلِد ذلك التائق للإرثوداخل..مدينة السماء «الطائف» المأنوساستلذت طفولته بعبقها ومذاقهاوفي حارة «اليمانية» وأزقتهاعاش «دندنة» الأصوات الطربيةومن..أمنية فتى بقيادة «الطائرة»تلاشت بتركيب عدستي العينينوعند الدراسات العليا مبتعثاًمنعته وفاة والده وخاله..***الإعلاميفريد محمد مخلصمدير إدارة البرامج الرياضيةوكبير المذيعين بإذاعة جدةحامل الشعلة الأولمبية الشتويةفي إيطاليا «تورنيو 2006»..***في..مجلس أبيه الشاعر الضابطتولَّه بسماع الأدب والفنوتعلَّم التواصل والجوانب الاجتماعيةفبَرَّ بأصدقاء والده ورفعهمومع..رفيقة دربه وبناته الأربع«دعاء، ابتهال، غفران، وآيات»وعائلته الكبيرة وأصدقائه وزملائهفرادة «مخلص» وإخلاص «فريد»وحين..يغيب عنه زملاؤه أعواماًيعودون إليه ولم يتغيرومن هواية «الطبخ» المتجذرةذهب للمونديال بوصفة «الكبسة»..***لما..ولج وسائل الإعلام مصادفةبدأها «عكاظية» بصفحة القراءودشَّنها بـ«الندوة» محرراً رياضياًووصلها بـ«الإذاعة» معداً ومذيعاًولما..ودَّع «التعليم» صوب «الصحافة»كتب «ونة قلم» الساخرةداخل حصون الإذاعة العاليةفحاور أصحاب الأوزان الثقيلةولماأطلق برنامجه «المجلة الرياضية»بدأ فكرته من «سنغافورة»ونفذها في إذاعة جدةوكُرِّم في بريطانيا بـ«غينيس»..***ذلك هو..الصادح بصوته أمام «الميكرفون»الرابض بالإذاعة أربعة عقودالصفحة المفتوحة بنَفَسه الشعبيفلم يندم على شيء.