أطلقت شركة أمريكية لأمن الهواتف تحذيرا لمستخدمي «أندرويد» من تهديد كلف مئات الآلاف من المستخدمين مبالغ طائلة. ووفق «إكسبرس» البريطانية (الإثنين)، اكتشف فريق الأمن في شركة «زيمبريوم» نوعا جديدا من البرامج الخبيثة باسم GriftHorse تسمح باقتحام الحسابات المصرفية عبر اختراق أكثر من 150 تطبيقا على متجر «قوقل بلاي»، ما ورط المستخدمين في اشتراكات شهرية باهظة دون إذنهم. وتم إبلاغ «قوقل» بالتطبيقات الخبيثة، ما دفعها لحظرها والتحذير من تحميلها، وأبرزها: Handy Translator Pro، وHeart Rate and Pulse Tracker، وBus – Metrolis 2021، وFingerprint Changer، و Bus Driving Simulator، وOFFRoaders – Survive، وAmazing Video Editor، وHoroscope: Fortune، وPhoneControl Block Spam Calls.