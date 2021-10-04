قالت وسائل إعلام أمريكية (الإثنين) إن شخصا مجهولا صب طلاء على وجه المجسم المنصوب في ساحة يونيون سكوير وسط نيويورك للأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، الذي أثار قتله في مايو 2020 احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة. وأبانت كاميرات المراقبة اقتراب شخص على لوح تزلج من المجسم البرونزي الذي نصب ضمن معرض فني يرمز للعدالة الاجتماعية في البلاد، وصب طلاءً رمادياً عليه وهرب. وبينما تكثف الشرطة البحث عن المشتبه فيه، بدأت عملية تنظيف المجسم لإعادة مظهره الأصلي. يذكر أن مقتل فلويد في مايو 2020 جراء احتجاز قاس من الشرطة أثار موجة احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية الأمريكية.