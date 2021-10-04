طور علماء كنديون عقارا ثوريا يسمح للخلايا العصبية بإصلاح نفسها ما يؤدي لعلاج الزهايمر، ويعيد الأمل للمقعدين بالشلل جراء إصابات الحبل الشوكي، إذ يمنحهم فرصة للمشي مرة أخرى. ووفق «ديلي ميل» البريطانية، يقول الرئيس التنفيذي للشركة الكدنية للتكنولوجيا الحيوية بول برينان: «على عكس العلاجات الحالية يعمل العقار على إزالة الحاجز الطبيعي الذي يمنع الخلايا العصبية من الإصلاح، ما يوقف تطور ألزهايمر، والتصلب الجانبي الضموري، أو التصلب المتعدد». وتابع برينان: «خضع أكثر من 100 متطوع للعقار الذي أثبت فعالية بنسبة عالية، ونخطط لوصفه في نطاق محدود لعدد من مرضى الزهايمر وتلف الحبل الشوكي والتصلب المتعدد، على أن يتاح للجمهور خلال عامين».