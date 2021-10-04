فوجئ الملايين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعطل في خدمات مواقع «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام» و«أمازون»، حيث انهالت الشكاوى من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد عدم تمكنهم من استخدام خدمات المنصات التابعة لشركة «فيسبوك»، خاصة في استقبال وإرسال الفيديوهات والصور.

وكان آخر عطل تعرضت له شركة «فيسبوك»، وأثر على ملايين المستخدمين عالمياً في يونيو الماضي.

وتراجعت أسهم «فيسبوك» بواقع 5.5 % بعد تعطل خدمات الموقع مع «إنستغرام» و«واتساب» فيما تراجعت أسهم «أمازون» بواقع 2.89 %.

كما واجه بعض مستخدمي «تويتر» مشكلات منعتهم من استخدام الخدمة بيد أن الخدمة لم تتعرض للتوقف التام.

وكما يقول المثل «رب ضارة نافعة» حيث توجه الملايين من المستخدمين لاستخدام تطبيقات بديلة مثل «سيجنال» و«سناب شات» و«تيليجرام» ما قد يشكل تهديداً لعمالقة التواصل الاجتماعي.