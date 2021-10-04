اختار المنتج السعودي علي العلي والمخرج الكويتي مناف عبدال أحياء مكة القديمة لتصوير المسلسل الدرامي الخليجي «بتوقيت مكة»، بطولة الفنانين الكويتيين سعد الفرج، وحياة الفهد. ويسابق فريق العمل الزمن لإنهاء حلقات المسلسل الـ7 التي تدور حول مغادرة «عبدالستار» الكويت قبيل الغزو الغاشم بليلة واحدة، إذ تقوده الصدفة للقاء أخته «نوضة» في طرقات مكة. فهل سيكفيهم ما بقي من العمر لتعويض ما مضى؟ يشارك في العمل الفنانة السورية الشابة شوق محمد في دور ابنة عبدالستار، أما عن الفكرة فهي لمحمد حسين، وتأليف وسيناريو وحوار عبدالمحسن الرويضان، وإشراف عام أحمد البريكي، ومحمد حسين.