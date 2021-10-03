حذر طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي، من رسالة متداولة في الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي تدعوا إلى طحن حبوب حمض الفوليك ووضعها في شامبو الشعر واستعماله للحصول على فوائد صحية للشعر، مبيناً أن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً، إذ لا توجد أي دراسات وأبحاث تشير إلى ذلك.

وقال لـ«عكاظ» إن شامبوهات الشعر معدة من مواد خاصة تتعامل مع الشعر وفروته وبصيلاته، وفق جودة ومعايير ومواصفات محددة، وبالتالي فإن خلط تلك المواد بمادة دوائية خارجية قد يتسبب في حدوث الحساسية في الرأس أو تساقط الشعر أو الحكة الشديدة أو قشرة الشعر، عكس ما تروج له الرسالة بوجود الفوائد الصحية.

ولفت إلى أن العناية بالشعر تكون باستخدام الشامبو المخصص حسب نوع الشعر (دهني أو جاف) أو شامبو ضد القشرة، فهناك أنواع عديدة للشامبوهات وكلها تعمل حسب المطلوب، وإضافة إلى ذلك فإن أهم الطرق الطبيعية للعناية بالشعر تكمن في تناول الماء لكونه يحافظ على الجسم والشعر من الجفاف، ويساعد على جعل الشعر لامعاً وصحياً، والابتعاد عن أشعة الشمس، واستخدام الزيوت الطبيعية المخصصة للشعر وبعد فترة زمنية غسل الشعر بالشامبو، قص الشعر عندما يطول، فذلك يساعد على تحفيز نمو الشعر بالشكل الطبيعي، ويساعد أيضا على التخلص من تقصف الشعر.

وأوضح بقوله: أما غذائياً فيُنصح بتناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن، وتمد الشعر بكافة العناصر التي يحتاج إليها لنموه، إضافة إلى أن الأطعمة الصحية التي تحتوي على الكالسيوم والألياف لها دور في تقوية بصيلات الشعر، وكذلك تجنب التدخين فهو يؤثر على الشعر بشكل كبير مما يصيبه بالكثير من المشكلات منها التساقط والجفاف والتقصف، وضرورة استخدام المشط المناسب.

وخلص شاولي إلى القول «يتم وصف أدوية الفوليك للسيدات خلال فترة الحمل لكونه يشكل وقاية من التشوهات المرتبطة بالجهاز العصبي، كما أن الطعام لا يكفي في إمداد الجسم بالكمية التي يحتاجها في فترة الحمل، وحمض الفوليك يعتبر أحد أنواع فيتامينات (ب) وبالتحديد فيتامين (ب9)، ويلعب دوراً مهماً في إنتاج كريات الدم الحمراء، وكذلك الـDNA في فترة التطور والتكوين، لذا يعتبر حمض الفوليك للحامل بالغ الأهمية للجنين وللأم على حد سواء، وخصوصا في بداية تكوين الجنين، كما أن تناول الحامل لحمض الفوليك يوفر حماية الجنين من التشوهات والعيوب الخلقية، فعدم أخذ الجرعة المناسبة من حمض الفوليك أثناء الحمل يمكن أن يسبب مشكلات خطيرة للجنين، لأن الأنبوب العصبي نتيجة لذلك يمكن ألا يتكون بشكل سليم، وينتج عن ذلك ما يسمى بعيوب الأنبوب العصبي، كما أن تناول الكمية الموصى بها من حمض الفوليك فترة الحمل يحمي الطفل من عيب خلقي آخر يسمى (الشفة المشقوقة)، ويحميه من انخفاض الوزن عند الولادة، وفقر نموه داخل الرحم».