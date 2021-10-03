لم يتوقع العلماء أن تخفف الموسيقى نوبات الصرع وتكبح النشاط الكهربي في الدماغ إلى هذا الحد. إذ كشفت دراسة كندية أن الاستماع لمقطوعة للملحن النمساوي فلولفغانغ موزارت لمدة 30 ثانية، حسّنت حالة المصابين بالصرع المقاوم للأدوية. ووفق صحيفة «لوجورنا دو مونتريال» المحلية (الأحد)، قال الباحثون: «دفعتنا المقطوعة الكلاسيكية (السوناتا) التي تعزف بـ4 أيادٍ ولفتت الانتباه بتحفيز التفكير المكاني لأول مرة في التسعينات، إلى استخدام مخطط كهربية الدماغ على 36 مريضاً بالصرع، أثناء استماعهم مقطوعات موسيقية، بما فيها سوناتا موزارت «كي448»، فاكتشفنا أن الأخيرة ارتبطت مباشرة بخفض عدد طفرات النشاط الكهربي نتيجة الصرع في جميع أنحاء الدماغ بمتوسط نسبته 66.5%.