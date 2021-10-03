ألقت السلطات الهندية القبض على اريان خان، ابن الممثل الهندي شاروخان لاستجوابه، إثر مداهمة مكتب مكافحة المخدرات سفينة قبالة ساحل مومباي أقيمت على متنها حفلة يتم فيها تعاطي المخدرات. ونقلت صحيفة «هندوستان تايمز» (الأحد) عن مسؤول المكافحة سمير وانخيدي قوله: «اريان كان على متن السفينة حين داهمنا الحفلة الصاخبة». واعتقلت عناصر المكافحة 8 شباب متلبسين بينهم اريان واحتجزوا آخرين لاستجوابهم لصلتهم بالحفلة التي أثارت استياء سكان الساحل فأبلغوا مكتب المكافحة هاتفياً، فتحرك أفراد المكافحة متخفيين كركاب للصعود لمتن السفينة المتجهة إلى جزيرة جاوه وتحمل مئات الشباب والفتيات الذين عثر بحوزتهم مواد مخدرة وبعضهم في حالة غير متزنة.