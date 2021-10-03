انتشرت على مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو لهطول أمطار غزيرة ورياح قوية مع وصول إعصار «شاهين» إلى سلطنة عمان. وأكدت وكالة الأنباء العُمانية أن أمطارا شديدة الغزارة تهطل في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين.وأفاد الدفاع المدني العُماني أنه تمت الاستجابة لـ9 بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، وإنقاذ 25 خلال العملية، مبينا أن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تمركز الإعصار المداري شاهين حالياً على دائرة عرض 24.2 درجة شمالاً وخط طول 59.3 درجة شرقاً، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان.وأضاف الدفاع المدني العماني في بيان أن مركز الإعصار المداري يبعد نحو 130 كيلومترا عن محافظة مسقط، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ64 عقدة (116 كم/‏ساعة).وأصدرت هيئة الطيران المدني التحذير الثالث حول الحالة المدارية، وكشف التحذير الأخير صور الأقمار الاصطناعية لتحرك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، مشيرا إلى أن مركز الإعصار يبعد عن محافظة مسقط 130 كلم، وأن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ116 كلم بالساعة.وأهابت هيئة الطيران المدني العمانية في تحذيرها الثالث بالجميع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.وأوضحت الهيئة أنه من المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة (40 إلى 60 عقدة) وأمطار رعدية غزيرة جداً (200 إلى 500 ملم) تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوبها ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية.وأكدت أن البحر سيكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم. ويقدر ارتفاع الموج من 8 إلى 12 متراً، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون متوسطا إلى هائج الموج على بقية سواحل السلطنة (2-3 أمتار).يشار إلى أن مركز الأخبار العماني أفاد السبت ببدء إخلاء المواطنين في المناطق الساحلية بولايتي الخابورة وصحم إلى مراكز الإيواء فيما أعلنت وزارة الصحة تفعيل خطة طوارئ وطنية لمواجهة التأثيرات المحتملة للإعصار شاهين.46 إعصارا وصلت للسواحل العمانية في الـ130 سنة الماضية. وفي الفترة الممتدة من 2010 – 2019 أثرت 5 أعاصير تأثيرًا مباشرًا على السواحل العمانية هي أشوبا، ولبان، وميكونو، وهيكا، إضافة إلى إعصار شابالا. ووصلت 6 حالات لدرجة إعصار في بحر العرب، أعنفها كان إعصار جونو الذي وصل إلى الدرجة الخامسة، واعتبر من أكثر الأعاصير قوة حيث بلغت الخسائر المسجلة جراء الإعصار نحو 4 مليارات دولار، كما تسبب في وفاة نحو 100 شخص.تلا إعصار جونو بثلاث سنوات إعصار فيت الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة.