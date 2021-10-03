كشفت دراسة بريطانية أن «فيتامين أ» قادر على إعادة حاسة الشم المفقودة لدى المصابين والمتعافين من كوفيد-19. ويؤكد معدو الدراسة بجامعة إيست أنجليا أنهم سيجرون تجربة علاج اعتباراً من أول ديسمبر القادم، وتستمر 12 أسبوعاً لمئات المتضررين من فقدان حاسة الشم والتذوق، باستخدام قطرات للأنف تحوي 0.7 ملليغرام يومياً من فيتامين أ، ما يساعد في إصلاح أنسجة أنوفهم المتضررة جراء الفايروس المستجد. ووفق «ديلي ميل» (الأحد)، قال الباحثون: «سيساعد العلاج في تحسين حياة الملايين حول العالم بإعادة حاستهم المفقودة جرّاء تورم الغشاء المخاطي». يذكر أن «فيتامين أ» يدعم جهاز المناعة ويحافظ على صحة الجلد وبطانة أجزاء الجسم الداخلية، ومنها الأنف.