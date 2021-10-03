أعلن خبراء عن عقار جديد في صورة أقراص، طوّرته شركة أمريكية لصناعة الأدوية، يمثل انفراجة في العلاج من فايروس «كورونا»، نظراً لقدرته على خفض احتمالات الوفاة أو ضرورة النقل إلى المستشفى إلى النصف بالنسبة إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض الحادة لـ«كوفيد - 19».

وفي حال حصولها على الترخيص اللازم، ستكون أقراص «ملنوبيرافير»، المصممة لزرع أخطاء في الشفرة الجينية للفايروس، أول دواء مضاد للفايروسات يؤخذ عن طريق الفم لعلاج «كوفيد - 19».

وتخطط شركة الأدوية للحصول على إذن الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة بأسرع ما يُمكن، وتقديم طلبات لهيئات تنظيم الدواء في مختلف أنحاء العالم.

وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة روبرت ديفيس، فإن هذا العلاج سيُحدث تغييراً جذرياً في أساليب السيطرة على «كوفيد - 19». ومن بين الخيارات العلاجية الحالية «ريميديسفير» المضاد للفايروسات.