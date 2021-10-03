وسط..المكان الأقرب للحرم المكيوالبقعة المباركة لمولد النبيحارة «سوق الليل» المكيةوُلد بذاكرة مشحونة بالأملوعند..الصفحات القديمة لأزقة مكةوالصور المسترجعة للبيوت العتيقةارتدى قميص الحنين للماضيواشتاق لذكريات لم ينسهاوفي..«جُدة» الشاهدة توهجه ووفاتهحكايات علمية وعملية فاتنةونثرٌ لفضاءات ثمار المعرفةبخطوات معلم نبيل حصيف***الراحلمحمد عبدالرحيم كابليرئيس مجلس إدارةمؤسسة عسير للصحافةالقيادي بقطاع الإعلامفي شركة «دلة»ومركز راديو وتلفزيون العرب..***من..روح خالدة ووعي إنسانيوأقوال فاعلة وأفعال موعودةومراعاة الخواطر كزهرة باسمةبقي شيء لم يمتومع..الناس مثل طير غنىلإشراقة فجر بيضاء بهيةومع الطبقة الكادحة حنوناًفبكاه عند موته البسطاءوبين..الشباب متفاعلٌ مع إبداعاتهممتقابلٌ مع فكره وطموحاتهمفلما منحهم مساحة للنقاشغردوا حزناً على رحيله..***حين..استدار لمهنة طوَّافة تخصصاًبدأ جَلَدَه من الصفروالتزام طائفاً بالحيادية المهنيةفي تجربة قيادية هادئةوحين..تحمَّل التزاماته المهنية بشفافيةبأبعاد متعددة وطبقات متراتبةكان صاحب أريحية ناهضةفعاش بمبدأ «الكل للكل»وحين..ابتعد عن عواصف الإقصاءوأشاع أخلاقيات المهنة وقيمهاوبث ثقافة العمل الجماعيأصبح أثير معارفه وحميمهم***ذلك هو..الإداري الملتقط معطف الهدوءالمتلمس مواطن البهاء والجمالالمجدد للحلول التأملية الرفيعةالمضي عتمة أناة نفسه.