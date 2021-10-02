في وقت يحتفل العالم بيوم القهوة العالمي في أكتوبر الجاري، كشف طبيب الروماتيزم الدكتور ضياء حسين، أن للقهوة فوائد إذا تم تناولها باعتدال، موضحاً أن القهوة العربية أفضل من القهوة الأمريكية؛ كونها تحتوي على كمية كافيين أقل مقارنة مع الأمريكية السوداء، لأنها من أنواع القهوة الشقراء (غير محمصة)، كما أن تحميص القهوة يزيد من تركيز الكافيين فيها، بينما احتواء القهوة العربية على البهارات، مثل الهيل والقرنفل والزعفران؛ يضيف لها فوائد صحية.

وأشار إلى أنه تبين أن تناول كوب من القهوة يؤدي إلى طرح 5 ملليغرامات من الكالسيوم عن طريق البول والبراز، إذ أجرى الباحثون في عدة جامعات أمريكية دراسة لمدى تأثير القهوة على آلاف النسوة لمعرفة علاقة القهوة بهشاشة العظام، فاستنتجوا من هذه الدراسات أن تناول أكثر من كوبين من القهوة يؤدي إلى تسارع ارتشاف العظم من العمود الفقري والجسم بشكل عام، أي أنه يساعد على زيادة تحرير الكالسيوم من العظم، فيزيد من طرح الكالسيوم عن طريق البول، مما يؤدي إلى نقص في كثافة العظام، وقد يسارع في ظهور الهشاشة.

وأضاف أنهم وجدوا ازدياد خطر كسور عظام عنق الفخذ في المصابين بالهشاشة بنسبة 35%، وخصوصا عند النساء متوسطات الأعمار عمن تناولنها بكمية كوبين أو أقل.

وأوضح أن عملية نزع الكافيين هي عملية كيميائية تحرق حبيبات البن التي نتناولها، لكن هذا التأثير يقل عند استعمال الماء أو مادة غير كيميائية في نزع الكافيين، وهذا بدوره لا يمنحنا رخصة لتعاطي هذا النوع من القهوة.

وأشار إلى أن دراسة أمريكية أظهرت أن القهوة المنزوعة الكافيين قد ترفع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، مبيناً أن المجلة الطبية البريطانية نشرت مقالا

أفاد بأن للقهوة منزوعة الكافيين تأثيرات على الجهاز الهضمي تفوق تأثير الكافيين، وهذه الطريقة قديمة، واشتهرت في أوروبا وألمانيا تحديداً، ومن عيوبها فقدان البن للطعم والقوام.

ونوه الدكتور حسين بأن مجلة دراسات أمراض الروماتيزم البريطانية نشرت دراسة أعدها أطباء من المعهد للصحة العامة في هلسنكي، كشفت أنه بعد متابعة استغرقت 15 عاماً لـ6809 أشخاص غير مصابين بالتهاب المفاصل، أظهرت إصابة 162 شخصا بالروماتويد، منهم 89 كان لديهم العامل الروماتيزمي موجبا، مع العلم بعدم ظهور أعراض الروماتويد على أي منهم عند بدء الدراسة.