أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا إطلاقها مبادرة للنساء بشأن الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وقالت عبر حسابها على «تويتر» (السبت): «بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة تحرم الكثير من النساء من إجراء الفحص، لهذا قررت إطلاق مبادرة لتساعد كل امرأة تحافظ على صحتها»، وتابعت: «سأكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القريبة القادمة». وكانت إليسا صدمت معجبيها عام 2018 بإعلان إصابتها بسرطان الثدي وشفائها منه خلال أغنيتها المصورة «إلى كل اللي بيحبوني»، تحدثت فيه عن ظروف إصابتها وتحديها المرض من أجل محبيها. يذكر أن أكتوبر من كل عام، هو شهر التوعية بمخاطر سرطان الثدي وتقديم الدعم اللازم للنساء حول العالم بضرورة الإبكار في كشفه وعلاجه.