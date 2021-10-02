طوّر باحثون كنديون مزيجا جديدا أكثر مقاومة للكسر بـ5 مرات من الزجاج المستخدم في الهواتف الذكية ما يضع نهاية للشاشات المحطمة. واستوحى الباحثون في جامعة ماكغيل في مونتريال المادة المركبة من الزجاج والأكريليك المستخرج من الطبقة الداخلية لأصداف الرخويات، ما يوفر القوة والمتانة والشفافية، علاوة على تميزها بالمرونة، ما يجعله أقرب للبلاستيك وبالتالي صعوبة التحطم عند الاصطدام بالأرض. ووفق صحيفة «ديل ميل» البريطانية (السبت)، يقول قائد فريق الباحثين الأستاذ المشارك بقسم الهندسة الحيوية بالجامعة ألين إيرليشر: «رغم أن الصدف يتكون 95% منه من الطباشير في حالته النقية، إلا أنه يتمتع بصلابة ومتانة بمزجه بعنصر آخر، ما يمنحه أفضلية مطلقة».