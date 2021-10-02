فيما قررت السلطات العمانية منح موظفي القطاعين العام والخاص إجازة رسمية يومي الأحد والإثنين نظراً إلى الأجواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة، أعلنت مديرية الأرصاد العمانية تحول العاصفة «شاهين» في بحر العرب إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى يتجه نحو سواحل بحر عُمان.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية احتمال تأثر أجواء المملكة بشكل غير مباشر بالحالة المدارية إعصار «شاهين» خلال الـ48 ساعة القادمة، وهطول أمطار لعدة أيام تشمل 7 مناطق، تبدأ الإثنين القادم.وأوضح المركز أن آخر المستجدات تشير إلى احتمال تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية شاهين، ويتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار تستمر لعدة أيام، على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية، ومن ثم تمتدّ الأمطار لتشمل مناطق نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين القادم.وأشار المركز إلى أن التأثيرات المباشرة للعاصفة شاهين تشمل بحر عمان وأجزاء من سلطنة عمان والإمارات، وتترافق مع أمطار شديدة الغزارة ورياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج.من جهتها، دعت السفارة السعودية في مسقط جميع المواطنين السعوديين المقيمين في السلطنة إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة تحسباً لتأثيرات الإعصار المداري «شاهين».