أعلنت الجمعية الفلكية بجدة توقف الاتصال بين مراكز تحكم الأرض ومسابيرها المدار حول المريخ أو سطحه لمدة أسبوعين. وكشف رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة، أن المريخ يقترب من الشمس استعدادًا للاقتران الشمسي في 2-14 أكتوبر الجاري ما دفع وكالات الفضاء لتوقف الاتصالات، في ظاهرة تحدث كل عامين تقريبا، وتصبح الشمس بين الأرض والمريخ، ما يحجب رؤية الأخير. وحذرت الجمعية من إرسال تعليمات للمريخ لاحتمال فقدانها بسبب تداخل اندفاعات الراديو الشمسية والتشوهات بسبب الانكسار في الغلاف الجوي للشمس. يذكر أن هناك 3 مسابير متجولة حاليا على المريخ، وهي: كيوريوسيتي، بيرسيفيرانس، وتديرهما ناسا، و”زورونج” المشارك في مهمة تيانوين-1 التابعة لإدارة الفضاء الصينية.