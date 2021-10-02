كشفت السلطات الصحية الأمريكية أن إحدى شركات الأدوية المحلية قدمت طلبا للموافقة الرسمية على أقراص دوائية كأول علاج من نوعه لفايروس كورونا المستجد يظهر استجابة عالية خلال الاستخدام التجريبي. ووفق وكالة «أسوشيتد برس» (السبت)، خضع للعلاج لمدة 5 أيام نحو 755 مصابا بأعراض متوسطة إلى خفيفة، بينهم مرضى من الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة بسبب السمنة والسكري وأمراض القلب، إذ أظهرت النتائج انخفاض معدل حاجة المصابين لدخول المستشفيات إلى النصف، كما قلت أعداد الوفيات بنسبة 50%. ويقول نائب رئيس مختبرات الشركة المنتجة للدواء الدكتور دين لي: «تجاوزت نتائج الدواء توقعات الخبراء لقياس مدى فعالياته»، واختتم: «ننتظر صدور الموافقة خلال أيام».