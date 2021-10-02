أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (السبت)، تعرض طائرة إسعاف لحادث سقوط أثناء تأدية الواجب، ووفاة طاقمها المكون من 4 أشخاص.

ونعت شرطة أبوظبي كلا من: مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي، ملازم طيار ناصر محمد الراشدي، طبيب مدني شاهد فاروق غلام، ممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو، الذين وافتهم المنية في حادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء أداء الواجب.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأحر التعازي والمواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.