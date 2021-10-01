في واقعة غريبة، كشف ضيف حفل زفاف كيف طلب منه العروسان دفع أموال إضافية لمجرد أنه تناول قطعة إضافية من كعكة الزفاف في حفل الاستقبال، بدلاً من قطعة واحدة فقط.

شارك الضيف، الذي يُعتقد أنه من المملكة المتحدة، في محنته الغريبة بعض مواقع الأخبار المثيرة للدهشة، وقال إنه صُدم لتلقي الطلب من العروس عبر الرسائل النصية، بعد أيام فقط من الزفاف.

وكان الزوجان حديثا يشاهدان لقطات كاميرات المراقبة من حفل زفافهما وأمسكا بالضيف الذي أخذ شرائح إضافية من كعكة زفافهما. وأرسلا له أولاً مقطع فيديو على «واتساب» حيث شوهد وهو يلتقط شريحة ثانية من الكعكة.

وأجاب الضيف المرتبك: «ماذا تقصد يا دنو؟». ليرد العريس:«مرحبا، كنا ننظر إلى كاميرات المراقبة ورأينا أن لديك قطعتين من كعكة الزفاف. لقد أعلنا أن كل ضيف يجب أن يدفع لكل شريحة ولاحظنا أنك دفعت ثمن شريحة واحدة فقط»، وعاد الزوج وكتب: «من فضلك قم بإرسال 3.66 جنيه إسترليني في أسرع وقت ممكن».

اتضح لاحقا أنه كان من المتوقع أن يدفع جميع الضيوف مقابل كل قطعة كعك في حفل الزفاف!

وصُدم مستخدمو الإنترنت بسماع هذا الطلب الغريب والمضحك، وسخروا من الزوجين اللذين كانا يراجعان لقطات كاميرات المراقبة لحفل زفافهما لمطالبة ضيوفهما بمقابل شرائح الكعك بدلاً من الاستمتاع بشهر العسل.