تعد الفحوصات السنوية أفضل طرق الوقاية من أمراض نمط الحياة وعلاجها في وقت مبكر تجنباً لتفاقمها. ووفق صحيفة «إنديان إكسبرس» (الأربعاء) قدمت المديرة السريرية في «برو أكتيف فور هير» الدكتورة جيتا أورنج، نصيحة للنساء بعمر الـ30 عاماً فما فوق، بضرورة إجراء 5 اختبارات للاطمئنان على حالتهن الصحية، وهي: فحص الدم الشامل لتقييم الصحة العامة واكتشاف الأمراض الخطيرة (فقر وسرطان الدم)، وتحليل مستوى الدهون في الدم للتحقق من مدى توفر فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، واختبار وظائف الغدة الدرقية (فرط النشاط أو الخمول)، وقياس نسبة السكر في الدم لتجنب مضاعفاته على المدى الطويل، وأخيراً مسحة عنق الرحم لاكتشاف المشكلات في مراحل مبكرة، إذ تتعرض خلايا عنق الرحم إلى بعض التغييرات التي تتؤدي للإصابة بالسرطان في وقت لاحق.