«إذا كنت تعاني من خفقان القلب فعليك التماس العناية الطبية فوراً». هذا ما أكده استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة الأزهر الدكتور سامح علام في لقاء تلفزيوني (الثلاثاء)، وحذر علام من 5 أعراض مصاحبة لخفقان القلب، تستوجب استشارة الطبيب المتخصص بشكل عاجل، وهي: الدوار والإغماء، وصعوبة في التنفس، والتعرق المفرط، وألم وضغط في الصدر، وآلام في الذراعين أو الرقبة أو أعلى الظهر، وأخيراً زيادة معدل نبض الراحة عن 100 نبضة في الدقيقة الواحدة. وأرجع علام سبب الخفقان إلى الإجهاد والقلق والخوف، والإفراط في ممارسة الرياضة، والتغيرات الهرمونية، وانخفاض سكر الدم واضطرابات الغدة الدرقية وبعض أدوية الربو ومزيلات الاحتقان والتدخين.