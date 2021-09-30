وسط..المدينة المغربية المكتظة بالسكانالمحطة التجارية «الدار البيضاء»أقصى غرب شمال أفريقياوُلِد بداية الأربعينات الميلاديةوداخل..عائلة متواضعة بمنطقة «المداكرة»المنحدرة من قبائل «الشاوية»نشأ بالحي الشعبي «اسباتة»وتابع مراحله تعليمه الأولىومن..«ديناميَّة» الطموح.. شبلاً وشاباًنفض «التواكل» وذرائع «الترهل»وتفرغ للمعرفة والفكر والثقافةفنشأ فاعلاً مجتمعياً مؤثراً..***البروفيسور المغربيالراحل محمد سبيلاالأكاديمي والأستاذ الجامعيالكاتب والمؤلف والمفكر والباحثأحد رواد الحداثة العربالمتخصص في الدراسات الفلسفية..***في..بلد العقل والفنون الأدبيةنشأ وكتب وحاضر وأثروفتح «دفاتر الفكر» مبكراًمتفرغاً للمعرفة والأدب والثقافةومن..تجربة التأليف المدرسي والجامعيوالأبحاث العلمية والدراسات الفلسفيةوضع بصمة نصف قرنبمسار جوهري وأفق فلسفيوعند..الدفاع عن القيم العقلانيةحلِم بالانفتاح على العالمفقلب مفاهيم «الحداثة» وشرحهاوشكَّل فكراً فلسفياً مستقبلياً..***حين..دخل سيرورة «الحداثة» وفكرهالم يجدها وصفة جاهزةإنما رتبة فلسفية صعبةولكنها فكر قابل للتعلموحين..نظر للحداثة كبنية كليةارتطمت ببنية «سوسيولوجية» تقليديةنقلها من المعرفة التأمليةإلى المعرفة التقنية التجريبيةوحين..اكترث بنقد الحداثة وأوهامهامن زاوية الحياة ومشكلاتهابدد التباساتها بالتأليف والنقاشنقداً وتحليلاً.. تاريخاً وترجمة..***ذلك هو..فليسوف الحداثة والسجالات الفلسفيةمغني الخزانة العربية ومكتباتهاالمفكر الذي أشاع العقلانيةالمتهم بالتيه والانحراف القيمي.