بعد سلسلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا، تعرض صالات السينما السعودية اليوم (الخميس)، أول نسخة مطبوعة من أحدث أفلام «جيمس بوند» بعنوان «لا وقت للموت»، بطولة الممثل الإنجليزي دانيال كريغ. وشهدت النسخة عرضاً ملكياً خاصاً في لندن (الثلاثاء) بحضور الأميرين تشارلز ووليام، وبعض الطواقم الطبية تقديراً لعملهم في مكافحة الوباء. ويعد الفيلم، الذي تكلف إنتاجه 200 مليون دولار، النسخة الأخيرة التي يشارك فيها كريغ بدور «العميل 007» في هذه السلسلة. وتدور الأحداث في إطار الأكشن، حين يترك «بوند» الخدمة ليتمتع بحياة هادئة، لكنها لا تدوم طويلاً بظهور صديقه القديم «فيليكس» من الـCIA طالباً مساعدته لمواجهة شرير مسلح بتكنولوجيا جديدة غاية في الخطورة.