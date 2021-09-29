اضطر مطار في طوكيو إلى تأجيل عدة رحلات الأسبوع الماضي بعدما قررت سلحفاة السير على المدرج.

وقع الحادث في مطار ناريتا الدولي بطوكيو، عندما شوهدت سلحفاة تسير ببطء على مدرج المطار بينما كانت إحدى الرحلات على وشك الإقلاع. دفع ذلك الطيار إلى استدعاء مراقبة الحركة الجوية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وبعد ذلك، تمت إزالة السلحفاة التي يبلغ وزنها نحو 2.1 كيلوغرام وطولها 30 سنتيمترا بواسطة العصا. لكنها أطلقت عملية بحث في منطقة المدرج بالكامل التي تبلغ مساحتها 4000 متر، وفقاً لصحيفة «ماينيتشي» اليابانية.

وتسببت جهود البحث في توقف الإقلاع لمدة 12 دقيقة وتأخير خمس رحلات.

وذكرت الصحيفة أنه يعتقد أن السلحفاة جاءت من بركة في المطار على بعد نحو 100 متر.

وقالت شركة مطار ناريتا الدولي إنها تعتزم التأكد من نوع السلحفاة، والتحقيق في الاستجابة التي يجب اتخاذها.