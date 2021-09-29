في حادث مروري أليم، توفي الشاب المصري عبدالله زيزو (19 عاماً) بتحطم سيارته بمدينة الإسكندرية. ووفق صحف مصرية (الأربعاء)، كشف مودي منير صديق المتوفى أن عبدالله لم يقد سيارته ليلة الحادثة، إذ استعار سيارة شقيقه التي تحمل لوحة كتب عليها «س ي أ - 9259»، معتبراً أنها تشير إلى سوء الحظ وموعد الحادث الذي وقع عند الساعة 9 مساء 25 سبتمبر أي شهر 9. وأكد منير أن المتوفى طلب من أخيه سيارته الكبيرة كونها تتحمل السفر على الطريق السريع تاركاً سيارته الصغيرة دون أن يعلم أنها ستكتب نهايته. وكتب منير على «فيسبوك» «وداعاً صديقي.. وكأن قدرك كُتب على لوحة السيارة».!