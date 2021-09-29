حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير من مرض كرونز، إذ يهدد بالإصابة بسرطان القولون. وأكد رئيس القسم الاستشاري إبراهيم الرزوق أن المرض هو التهاب مزمن غير معدٍ، ويسبب التهاب بطانة الجهاز الهضمي وخصوصاً (القولون). فيما تتمثل مضاعفاته في تقرحات وتضييقات شديدة بالأمعاء، وتورم وتشققات ونواسير الشرج، وقد تمتد الالتهابات للمفاصل والعينين، وتؤدي لجلطات الدم كتخثر الأوردة العميقة وهشاشة العظام وحصى الكلى والمرارة. ونصح الرزوق المصابين بالمتابعة المنتظمة وتناول الدواء حتى بعد زوال الأعراض، مع اتباع نمط رياضي وغذائي صحي غني بالسوائل لتجنب الجفاف، ومنع التدخين والقلق والتوتر وتجنب الأعشاب التي تعطل امتصاص الأدوية.