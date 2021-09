عثمان العمير: مشروع رؤيوي يرسي منطلقاً جديداً لصحافة تتخصص في عالم الرفاهية المعاصرة

أليك راسل: التوسع نحو لغة جديدة مسألة مثيرة للحماسة

جو إليسون: إنه مشروع دولي بامتياز

سمر عبدالملك: تتوجه المجلة إلى نخبة عربية مهتمة بالتمتع بأحدث وسائل الرفاهية

نيكولاس بلاكستون: مشروع يُغيّر قواعد اللعبة الصحافية الإقليمية تحريرياً وتجارياً





في حفل أقيم في دارتموث هاوس في العاصمة البريطانية لندن، تم مساء أمس (الثلاثاء) 28 سبتمبر 2021 إطلاق العدد الأول من مجلة How To Spend It Arabic، وهي الطبعة العربية من مجلة الرفاهية العريقة الناطقة بالإنكليزية How To Spend It، التي تصدرها صحيفة "فايننشال تايمز“ البريطانية العريقة.

وتوجه ناشر «إيلاف» ورئيس تحريرها، وناشر How To Spend It Arabic عثمان العمير، إلى حضور الحفل بالترحيب فقال: يسرني أن أرحب بكم هنا الليلة، وأنا فخور بهذا الجمع الجميل، وأريد أن أشكر صحيفة (فايننشال تايمز) وHow To Spend It لدعمهما هذه الشراكة الجديدة بيننا. نحن متحمسون جدا للعمل معكم جميعا.

وأضاف العمير: أؤمن بقدرة هذا المشروع الصحفي المميز على النجاح، انطلاقا من أنه يأتي مختلفا عن أي مطبوعة أخرى، باعتباره مزيجا من لغتين. وكلي فخر بالجهود التي بذلها فريق «فايننشال تايمز» وHow To Spend It و«إيلاف» لوضع هذا المشروع المميز موضع التنفيذ.

وتحدث رئيس تحرير FT Weekend أليك راسل، مثنيا على المشروع، واصفا How To Spend It بأنها أفضل مجلة تعنى بشؤون الرفاهية، وقال إن «التوسع نحو لغة جديدة مسألة مثيرة للحماسة». كما أسهب في الحديث عن النجاح الذي أصابته المجلة، والأفق الواسع للنجاح مع مخاطبة قراء جدد في العالم.

وقالت رئيسة تحرير الطبعة الإنكليزية من How To Spend It جو إليسون، إن التطور الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الأسواق الخليجية، «يدفع إلى إعادة النظر في طريقة تفكيرنا في سوق المنتجات الفاخرة، وفي السوق الاستهلاكية، خصوصا أن دول الخليج باتت تمثل وجهات سياحية رئيسية».

وأضافت أليسون: «حين بدأنا نبحث في إصدار المطبوعة باللغة العربية، أخذتني الحماسة إذ فكرت بالإمكانات، وبالعمل مع فريق تحريري مختلف ينتج محتوى أصليا، وكأننا في حوار. إنه مشروع دولي بامتياز، حيث يتوزع فريق العمل بين لندن وبيروت ودبي والقاهرة وكازابلانكا ومدن أخرى».

وفي فيلم خاص عرض خلال الحفل ويُظهر المراحل التحضيرية والجهود الحثيثة التي أثمرت إصدار المطبوعة الجديدة، قالت رئيسة تحرير How To Spend It Arabic سمر عبدالملك: «تسلط هذه المطبوعة الضوء على كل ما يمت إلى عالم الرفاهية بصلة، جامعة بين ثناياها أرقى ما يتصل أسلوب الحياة المترف، إنْ على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو حتى على مستوى العالم بأسره».

وأضافت عبدالملك: "ستقدم هذه المطبوعة للقارئ محتوى فريدا مشغولا بمهنية عالية، فتجمع بين الأسلوب الفريد الخاص بكتّاب How To Spend It في طبعتها الإنجليزية المميزة، وبين المحتوى المحلي الذي سنتولى إنتاجه من جهتنا، لتتصدر المطبوعة مشهد صحافة الرفاهية العربية منذ إطلاق عددها الأول هذا".

وقال رئيس العمليات في «إيلاف» نيكولاس كلاكستون، إن الاتفاق الحصري الذي وقعته «إيلاف» مع «فايننشال تايمز» لإصدار نسخة عربية من مجلة الرفاهية How To Spend It، لا يقتصر على ترجمة المحتوى الإنكليزي للعالم العربي، «بل أن تنتج إيلاف محتوى أصليا لتزويد قرائنا بموضوعات وتقارير خاصة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنشرها رقميا وورقيا في كل شهر».

وأضاف كلاكستون: ترى «إيلاف» شراكتها الجديدة مع How To Spend It من «فايننشال تايمز» أنه مشروع يُغيّر قواعد اللعبة الصحافية الإقليمية تحريريا وتجاريا، فإقليم الشرق الأوسط يسجل اليوم أحد أسرع معدلات النمو في عدد أصحاب الثروات وفي الحضور الرقمي على حد سواء.

ودعا كلاكستون الحضور إلى الحصول على نسخة من العدد المطبوع الأول من How To Spend It Arabic، الذي سيوزع في الأول من أكتوبر في السعودية والإمارات وقطر، ولاحقا في مصر والبحرين والكويت والأردن والمغرب. كما أعلن انطلاق الموقع الإلكتروني howtospenditarabic.com.

ويأتي إصدار المطبوعة الجديدة بموجب الاتفاق الذي وقّعته صحيفة «إيلاف» الإلكترونية المستقلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" في يونيو 2021. وتم بذلك إطلاق مشروع رؤيوي يُرسي منطلقا جديدا لصحافة تتخصص في عالم الرفاهية المعاصرة، ويضع طبعة عربية من How To Spend It لأول مرة في متناول قرّاء جدد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدم هذه الطبعة محتوى مترجما من المجلة الإنكليزية الأصل، إضافة إلى محتوى حصري ومقالات متخصصة ومقابلات مع شخصيات من ذوي الخبرة والتجارب، تعدها شبكة من محرري ومراسلي «إيلاف» المحترفين في مختلف الدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تتوجه هذه المطبوعة إلى نخبة من الجمهور العربي المهتم بتتبع أحدث الأساليب العصرية في التمتع بوسائل الرفاهية، لتفتح أمامه أبواب كل جديد في أسلوب الحياة الراقي. والمحتوى في النسخة العربية من How To Spend It خطوة أولى من نوعها عربيا من حيث تخصصها في عالم الرفاهية المعاصرة، وهي تأتي منسجمة مع قناعة «إيلاف» بأهمية تعزيز الإعلام المتخصص في العالم العربي، وبضرورة إفساح المجال واسعا لمنابر هذا الإعلام، كي يمضي قدما في ترسيخ أفكاره وأدواته الصحفية.

وتصدر How To Spend It Arabic مطلع كل شهر في لندن، وتتولى طباعتها Les Imprimeries du Matin في المغرب، التي تتبع مجموعة Maroc Soir الصحافية. أما خدمات التسويق الإعلاني الخاصة بالطبعة العربية فتتولى تمثيلها روزي قشوع من شركة I-REP.